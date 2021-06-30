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«Ливиз» теряет в цене: «ДОМ.РФ» снизил цену зданий бывшего завода почти на 200 миллионов

В Петербурге к третьим торгам здания «Ливиза» подешевели на 200 миллионов

О третьих торгах, на которых попытаются продать здания бывшего завода «Ливиз», объявил «ДОМ.РФ» в Петербурге 30 июня. С прошлой попытки реализовать этот лот на Синопской набережной прошло 5 месяцев. На этот раз продать его попытаются за 524 миллиона рублей.

Торги, на которых попробуют продать 13 зданий в самом центре города, должны состояться 20 августа. Прошлые попытки реализовать лот за 711 миллионов успехом не увенчались.

«ДОМ.РФ» подчёркивает, что территория подходит для редевелопмента и строительства многофункционального комплекса.

Как ранее писала «Фонтанка», впервые продать участок и здания на нём хотели в ноябре прошлого года. Тогда заявок от заинтересованных не поступило, и торги признали несостоявшимися. Повторная попытка произошла уже в январе нынешнего года. Цена оставалась прежней, и в тот раз реализовать лот также не смогли.

Банкротить «Ливиз» начали ещё в 2008 году, тогда было зарегистрировано заявление о несостоятельности. Через 4 года компанию признали банкротом. В процессе рассмотрения дела должнику удалось договориться с кредиторами о списании 97,4 % долгов, но в том же году дело о банкротстве возобновилось.

Александр Сабадаш, ставший собственником завода после приватизации, в 2015 году был признан виновным в покушении на мошенничество и приговорён к 6 годам заключения. В это время он потерял контроль над заводом. 25 января 2021 года он вышел на свободу, но тут же был задержан по новому делу.

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