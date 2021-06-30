«Ливиз» теряет в цене: «ДОМ.РФ» снизил цену зданий бывшего завода почти на 200 миллионов

О третьих торгах, на которых попытаются продать здания бывшего завода «Ливиз», объявил «ДОМ.РФ» в Петербурге 30 июня. С прошлой попытки реализовать этот лот на Синопской набережной прошло 5 месяцев. На этот раз продать его попытаются за 524 миллиона рублей.

Торги, на которых попробуют продать 13 зданий в самом центре города, должны состояться 20 августа. Прошлые попытки реализовать лот за 711 миллионов успехом не увенчались.

«ДОМ.РФ» подчёркивает, что территория подходит для редевелопмента и строительства многофункционального комплекса.