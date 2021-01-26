Имущество «Ливиза» на Синопской набережной повторно выставили на торги. В первый раз желающих его купить не нашлось

«ДОМ.РФ» впервые выставил участок площадью 3,61 га и здания общей площадью 33 тыс. кв. м на торги в ноябре 2020 года. Аукцион должен был состояться 18 декабря, но его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщали «Фонтанке» в пресс-службе оператора.

Ликеро-водочный завод на Калашниковской (ныне Синопской) набережной появился в 1897 году. После приватизации фактическим собственником ЗАО «Ливиз» стал предприниматель Александр Сабадаш. В 2007 году производственные мощности предприятия были перенесены из центра города в Красное Село.



В 2008 году арбитражный суд зарегистрировал заявление о несостоятельности «Ливиза», в 2012-м компания была признана банкротом. Как писала «Фонтанка», общие долги компании на начало 2013 года превышали 810 млн рублей, а убытки — почти 1,5 млрд рублей. В ходе рассмотрения дела о банкротстве с кредиторами удалось заключить мировое соглашение об аннулировании 97,4 % долгов. Однако в том же году дело о банкротстве было возобновлено и продолжается до сих пор.



В 2015 году суд признал Александра Сабадаша виновным в покушении на мошенничество и приговорил к шести годам заключения. После того, как он оказался в колонии, он потерял контроль над «Ливизом». Сабадаш освободился 25 января, но тут же был задержан по новому делу. В тот же день его госпитализировали прямо из зала суда.

