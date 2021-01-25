Бизнесмен Сабадаш освободился из Крестов и сразу же был задержан по новому делу

Бизнесмен Александр Сабадаш отбыл свой семилетний срок и получил справку об освобождении. Однако из Крестов его повезли к следователю по новому уголовному делу, которое возбудили пять дней назад. В итоге предприниматель снова задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом 25 января сообщает 47news.

Пока Сабадаш задержан процессуально на двое суток. По данным издания, вменяют ему мошенничество. Дело было возбуждено 20 января в отношении неустановленных лиц по заявлению представителя банка «Таврический».

После задержания Сабадаша повезли в горсуд Петербурга. Там в десять утра 25 января началось рассмотрение апелляционного представления на решение Смольнинского районного суда от 15 января о мере пресечения Сабадашу по уголовному делу, возбуждённому летом. Следствие настаивало на заключении под стражу, в итоге судья ограничилась домашним арестом. Решение оспорила прокуратура Центрального района, сочтя меру слишком мягкой. Апелляционная инстанция может не только согласиться или не согласиться с первой инстанций, но и принять решение об изменении меры. Другое дело, что теперь и по совсем свежему делу Сабадаша следствию нужно будет определяться с мерой пресечения. Издание пишет, что инициатором нового преследования стал центральный аппарат ФСБ, что позволяет предполагать наличие крепкого ресурса у противников Сабадаша. Сабадаша этапировали из курской колонии в Кресты в декабре. Исходя из характеристики руководителя ИК-3, бизнесмен нарушал дисциплину и правила внутреннего распорядка, на путь исправления не встал.

