В Петербурге в рамках программы «Метр за рубль» завершилась реставрация здания библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых на Большой Зелениной улице. Комитет по охране памятников 18 ноября сообщил, что подписал акт приемки работ.
По итогам торгов, которые состоялись в сентябре прошлого года, право долгосрочной аренды здания, находящегося в городской собственности, получило ООО «Пётръ». Как пояснили «Фонтанке» в КГИОП, инвестор приспособил памятник под административные цели.
В рамках городской программы «Метр за рубль» по итогам торгов заключается договор аренды здания-памятника с инвестором на 49 лет. Последний берет на себя обязательство отреставрировать объект культурного наследия, после его выполнения арендная ставка снижается до 1 рубля за 1 квадратный метр.
Компания «Пётръ» была зарегистрирована 27 декабря 2018 года. Основной вид деятельности: деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. В марте 2020 года у фирмы сменился владелец, им стало АО «Октябрьский вагоноремонтный завод».