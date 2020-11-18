В Петербурге в рамках программы «Метр за рубль» завершилась реставрация здания библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых на Большой Зелениной улице. Комитет по охране памятников 18 ноября сообщил, что подписал акт приемки работ.

По итогам торгов, которые состоялись в сентябре прошлого года, право долгосрочной аренды здания, находящегося в городской собственности, получило ООО «Пётръ». Как пояснили «Фонтанке» в КГИОП, инвестор приспособил памятник под административные цели.