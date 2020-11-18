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В Петербурге отреставрировали первый памятник по программе «Метр за рубль». Библиотеку Колобовых приспособили под административные цели

Фото: КГИОП

В Петербурге в рамках программы «Метр за рубль» завершилась реставрация здания библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых на Большой Зелениной улице. Комитет по охране памятников 18 ноября сообщил, что подписал акт приемки работ.

По итогам торгов, которые состоялись в сентябре прошлого года, право долгосрочной аренды здания, находящегося в городской собственности, получило ООО «Пётръ». Как пояснили «Фонтанке» в КГИОП, инвестор приспособил памятник под административные цели.

Фото 1:КГИОП
Фото 2:КГИОП

В рамках городской программы «Метр за рубль» по итогам торгов заключается договор аренды здания-памятника с инвестором на 49 лет. Последний берет на себя обязательство отреставрировать объект культурного наследия, после его выполнения арендная ставка снижается до 1 рубля за 1 квадратный метр.

Компания «Пётръ» была зарегистрирована 27 декабря 2018 года. Основной вид деятельности: деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. В марте 2020 года у фирмы сменился владелец, им стало АО «Октябрьский вагоноремонтный завод».

Здание до ремонта
Здание до ремонтаФото: КГИОП
Здание до ремонта
Здание до ремонтаФото: КГИОП
Здание до ремонта
Здание до ремонтаФото: КГИОП
Здание после ремонта
Здание после ремонтаФото: КГИОП
Фото: КГИОП

Объект культурного наследия «Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых» был построен в 1913–1914 годах предположительно гражданским инженером Н. Ф. Романенко. Здание представляет собой образец неоклассики.

Библиотека предназначалась для размещения книжных и рукописных коллекций Н. Я. Колобова, который собирал рукописи XVIII–XIX веков, рукописные книги XVI–XIX веков, а также произведения писателей и поэтов XVIII–XIX веков. В 1927–1928 годах здание библиотеки было приспособлено под клуб имени 5-й годовщины Октябрьской революции. В 1930-е годы там находился Ленинградский филиал ЦНИИ механической обработки дерева. В 1975 году территория была в ведении Всесоюзного промышленного объединения «Севзапмебель» (ВПО «Севзапмебель»). С 1990-х годов здание не использовалось. Перекрытия и поздняя деревянная стропильная система находились в аварийном состоянии.

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