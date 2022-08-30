Пепелище, психушка и башенка. Что Смольный предлагает инвесторам взять в аренду по «Рублю за метр»

Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Поделиться Поделиться





Фонд имущества Петербурга в августе заметно расширил список объектов, которые можно будет арендовать по программе «Рубль за метр». Как показывает практика, чтобы выиграть иной заброшенный памятник, нужно быть как минимум бизнесменом уровня владельца «Киевской площади». «Фонтанка» изучила список и рассказывает, что там и в чем подвох. В большинстве случаев речь идет о развалинах в состоянии «обнять и плакать», а мучаться с восстановлением долго, дорого и нудно, так что эти объекты вряд ли захочет купить Год Нисанов или Евгений Пригожин.



Суть программы в том, что инвестор выигрывает на торгах право аренды разрушенного исторического здания, находящегося в городской собственности, на 49 лет. Название обманчиво. Начальная цена на самом деле устанавливается на основе рыночной оценки и впоследствии растет за счет предложений участников, если объект привлекательный. Победитель в течение семи лет должен восстановить объект. Причем первые два года даются ему на разработку и согласование проекта, последующие пять — на выполнение работ. Всё это время он платит за аренду по рыночной ставке. Только после этого предприниматель может обратиться в комитет имущественных отношений, чтобы пересчитать арендный платеж по манящей формуле 1 кв. м за 1 рубль . Суть понятна — такие условия стимулируют инвестора как можно быстрее завершить реконструкцию.



Неудивительно, что за 2017–2022 годы, как сказано на сайте КИО, по программе реализовали всего шесть объектов, не считая разыгранного недавно дома Брюллова, где будут делать новое общественное пространство. В список вошли Александровские ворота Охтинских пороховых заводов на улице Химиков, «Оранжерея» дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача» в Петергофе и особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Колобовых напротив Крестовского острова (про эти три объекта «Фонтанка» писала «здесь), дачи Кочкина и Змигродского в Сестрорецке, а также знаковое для города Конюшенное ведомство.

К торгам по Конюшенному не допустили четырех потенциальных участников, включая АО «Альфа», которое, по словам пресс-службы Евгения Пригожина, является дочерней организацией «Мегалайна». Таким образом пресс-служба ответила на вопрос, подавалась ли на торги какая-то компания, связанная с группой «Конкорд» предпринимателя. В комментарии также говорилось о намерении оспорить решение об отклонении заявки, а также о том, что «Альфа» была готова поднимать цену до 29 млн рублей в месяц. Позже жалоба на торги ушла в УФАС.



Победитель, компания «Бахчасарай», получил объект за 3,4 млн рублей в месяц. В открытых источниках прослеживается связь фирмы с московским девелопером Годом Нисановым, который ранее проявлял внимание к Конюшенному ведомству, хотя в разговоре с «Фонтанкой» прямо это не подтверждал.

Но такие крупные участники вряд ли заинтересуются теми 12 объектами, что сейчас готовятся к торгам по «Рублю за метр». По крайней мере, постройками Товарищества писчебумажной фабрики наследников К. П. Печаткина на Фабричной улице в Красном Селе точно.



Город собирается отдать в хорошие руки два бывших жилых дома и училище (7, литера А). Пожары превратили все три здания в руины. Больше всего из них сохранился, пожалуй, дом под номером 7. От его соседа под номером 5, литера А, остались одни печные трубы и то, что когда-то было входной группой. Пока идет подготовка к торгам, администрация района законсервировала здания: обнесла зеленой сеткой и сигнальной лентой.



Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Поделиться Поделиться





Также в Красном Селе планируют отдать в аренду деревянный дом-памятник в переулке Щуппа, 12, площадью 297,6 кв. м. Он называется «Служба» и входит в ансамбль бывшего военного госпиталя с территорией, зелёными насаждениями, бассейном и остатками шлюза.



Фото: google maps Поделиться Поделиться





Своего часа ждет деревянно-кирпичное здание на Владимирской улице, 1, литер А, в городе Ломоносове, пристанище бездомных и граффитистов. Постройка находится в центре города, в 350 метрах от местной администрации. С фасада оно так жутко обтянуто баннером, что было бы лучше без него.



Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Поделиться Поделиться





В плачевном состоянии в Кронштадте оказался дом на Посадской, 35, в котором жил изобретатель радио Александр Попов. Здание 1800–1807 годов постройки площадью 927,9 кв. м заброшено и законсервировано. Кроме того, арендатора ищут бывшим казармам Первого учебного морского экипажа площадью 4432,8 кв. м . Этот адрес тоже связан с Поповым. В казармах был создан Минный офицерский класс, где служил знаменитый ученый.

Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Поделиться Поделиться





Не так плохо на фоне предшественников выглядят главные дома усадеб архитектора Гана и Львовой — соответственно, дома 8 и 22 по Собственному проспекту в Петергофе. Они оба расселены и заколочены десяток лет назад. На архитектурном сайте Citywalls очевидцы вспоминают, что в первом на 1 января 2012 года жила цыганская семья. По их наблюдениям, к концу октября того же года дом уже законсервировали, а его ажурные чугунные решетки исчезли. Сейчас их действительно нет.



Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





Выиграть на торгах можно будет деревянную дачу Кречева на улице Григорьева в Сестрорецке. Объект площадью 441,8 кв. м признали памятником относительно недавно — в 2016 году. В 2019 году его законсервировали, но, как пишут очевидцы на том же Citywalls, бездомных жестяные листы на окнах не остановили.



Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Поделиться Поделиться





Одним из наиболее интересных объектов за счет своей истории и места расположения кажется бывшая психоневрологическая больница на 5-й линии Васильевского острова, в которой лечились писатели Всеволод Гаршин и Глеб Успенский, также в ней провел свои последние месяцы жизни художник Михаил Врубель. Памятник уже выставляли на торги в этом году, но они не состоялись. Теперь его готовят ко второму заходу.



Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Поделиться Поделиться





А вот то, что осталось от особняка немецкого предпринимателя Карла Сименса на Кожевенной линии, 38, скорее всего, на торгах не задержится, соседствуя с развивающимися общественными пространствами. Ориентировочно в конце нулевых деревянный дом снесли, осталась только каменная башенка.



Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Поделиться Поделиться





Кроме того, из новинок, но вне программы «Рубль за метр», взять в аренду можно бывшую баню во дворе на улице Марата, 75, литер Б, — непарадный Петербург во всей красе. Здание не выглядит как историческое ни снаружи, ни внутри, но в документах указан 1858-й год завершения строительства.



Вообще хотелось бы знать больше о том, что происходило в этом месте, а то воображение рисует страшные картины. Судя по фото, здесь кто-то жил, готовил еду в кастрюльке, грел ее в микроволновке, мылся в душе, спал на грязных матрасах по двое и здесь же сушил белье. А потом взял и раздолбал кувалдой сауну. Хорошо, до бассейна на нижнем этаже у дебошира руки не дошли.

Кстати, торги назначены на 5 октября. Двухэтажное здание в центре города можно взять в аренду по начальной цене за 1,3 млн в год.



Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Поделиться Поделиться





Здания на Апрашке эксперты оценили гораздо выше в сравнении с баней и понятно почему. Судя по фото, речь идет о благоустроенных, отремонтированных помещениях. Город продает право аренды корпусов 44 и 55 по адресу: Садовая, д. 28–30. Первый больше по площади ( 1495,4 кв. м) и оценивается в 17,3 млн рублей в год. Второй меньше — 576,2 кв. м — за 3,8 млн , внутри работает гостиница. Торги состоятся 29 сентября.



Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга Поделиться Поделиться





Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

