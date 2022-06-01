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    Лечебница, где Врубель боролся со своими демонами, пойдет с молотка. Смольный ищет зданию инвестора

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    Власти Петербурга ищут инвестора для исторического здания на 5-й линии Васильевского острове. Как сообщили 1 июня в Фонде имущества, объект культурного наследия регионального значения «Лечебница для нервнодушевнобольных А.Э. Бари» будет продан по программе «рубль за метр».

    Начальная цена за двухэтажное здание с подвалом общей площадью 949,7 — 305 326,66 рублей. Заявки принимаются до 15 июля, сами торги состоятся 20 июля в форме аукциона. Шаг торгов — 15 266,33 рублей.

    Объект расположен в 500 метрах от станции метро «Василеостровская» и в 600 метрах от метро «Спортивная». Но сейчас не используется и находится в неудовлетворительном состоянии.

    Изначально, в 1860-х годах это здание было доходным домом с двумя служебными флигелями. В 1884 году доктор А. Я. Фрей выкупил здание у вдовы статского советника и расширил свой частный больничный комплекс. Среди её пациентов числились писатели В. М. Гаршин и Г. И. Успенский. А также своих демонов здесь лечил художник М. А.

    Врубель и провел в этой больнице свои последние месяцы жизни. В конце XIX — начале XX веков, после смерти доктора Фрея, клинику возглавил психоневролог доктор медицины А. Э. Бари.

    В соответствии с программой «рубль за метр» с победителем аукциона заключается договор на 49 лет. Не более чем за 7 лет арендатор должен провести реставрационные работы в отношении объекта. В течение этого времени арендная плата будет уплачиваться в размере, определенном по результатам торгов. После ввода объекта в эксплуатацию арендатор получит право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 кв. м, которая будет уплачиваться остальной период аренды. Если арендатор проведет восстановительные работы в ускоренные сроки, льготная арендная плата будет установлена раньше.

    На этой неделе по программе «рубль за метр» был определен новый хозяин Конюшенного ведомства. Восстановлением займется московская компания «Бахчисарай», связанная с Годом Нисановым.

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