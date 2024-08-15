Объявления по набору рабочих на рытье окопов в Курской области пропали

Объявления о найме рабочих для рытья окопов в Курской области на одном из интернет-ресурсов скрыли на период проверки, рассказали 15 августа в пресс-службе сервиса, подчеркнув, что компании, размещавшие эти вакансии, ранее «не были скомпрометированы».

По предварительным данным, их выкладывали проверенные строительные организации, но в связи с обвинениями в фейках сервис направил запросы в органы власти и в сами организации. На момент выяснения информации все объявления подобного рода скрыты с платформы.

«Фонтанка» убедилась, что как минимум в Петербурге такие объявления пропали, но все еще есть в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях.