Объявления по набору рабочих на рытье окопов в Курской области пропали

Объявления о найме рабочих для рытья окопов в Курской области на одном из интернет-ресурсов скрыли на период проверки, рассказали 15 августа в пресс-службе сервиса, подчеркнув, что компании, размещавшие эти вакансии, ранее «не были скомпрометированы».
По предварительным данным, их выкладывали проверенные строительные организации, но в связи с обвинениями в фейках сервис направил запросы в органы власти и в сами организации. На момент выяснения информации все объявления подобного рода скрыты с платформы.
«Фонтанка» убедилась, что как минимум в Петербурге такие объявления пропали, но все еще есть в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях.
15 августа телеграм-канал «Война с фейками» сообщил, что большая часть объявлений о наборе рабочих на строительство фортификационных сооружений в Курской области открывается «украинскими ЦИПсО» с целью сбора личных данных, а также для распространения паники. Эту запись репостнуло правительство Курской области. В разговоре с «Фонтанкой» пресс-служба приграничного региона уточнила, что в Курской области «хватает рабочих», а поиск сотрудников ведется «по другим каналам».
Накануне «Фонтанка» обратила внимание, что в приложениях с объявлениями петербуржцам за 5–7 тысяч рублей предлагают уехать копать окопы в Курскую область. Соискателям гарантируют официальное трудоустройство.