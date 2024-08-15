В правительстве Курской области опровергли информацию о поиске в регионах рабочих для рытья окопов

Пресс-служба правительства Курской области дала понять, что считает фейком объявления о найме рабочих для рытья окопов в регионе, которые в большом количестве появились в последние дни на сайтах вакансий во многих субъектах России.

В управлении пресс-службы правительства Курской области в ответ на просьбу корреспондента «Фонтанки» прокомментировать такие объявления предложили обратиться к официальному телеграм-каналу ведомства, в котором сегодня появился перепост заявления о том, что подобные объявления являются фейком и нужны мошенникам для сбора паспортных данных российских граждан.