В правительстве Курской области опровергли информацию о поиске в регионах рабочих для рытья окопов

Пресс-служба правительства Курской области дала понять, что считает фейком объявления о найме рабочих для рытья окопов в регионе, которые в большом количестве появились в последние дни на сайтах вакансий во многих субъектах России.
В управлении пресс-службы правительства Курской области в ответ на просьбу корреспондента «Фонтанки» прокомментировать такие объявления предложили обратиться к официальному телеграм-каналу ведомства, в котором сегодня появился перепост заявления о том, что подобные объявления являются фейком и нужны мошенникам для сбора паспортных данных российских граждан.
«Во-первых, у нас в регионе хватает рабочих, а во вторых, когда мы ищем сотрудников, то делаем это по другим каналам», — пояснила представитель пресс-службы.