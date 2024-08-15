Одного лося сбили две машины на «Сортавале» в Ленобласти

ДТП с лосем и двумя автомобилями произошло вечером 14 августа на федеральной трассе в Приозерском районе Ленобласти. Судя по повреждениям авто, без тяжелых последствий обошлось чудом.



Около десяти часов вечера на 107-м километре автодороги А-121 «Сортавала», между Тракторным и Починком, водитель автомобиля Citroen C4 сбил лося, сообщает 15 августа ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС». От удара животное отбросило в прицеп Mercedes ML320.

Источник: ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС»







Участников аварии осмотрели медики. Удивительно, но никто не пострадал, хотя «Ситроену», судя по фото, разбило лобовое стекло и частично вмяло крышу. А вот лось погиб на месте.