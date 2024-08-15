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Происшествия Одного лося сбили две машины на «Сортавале» в Ленобласти

Одного лося сбили две машины на «Сортавале» в Ленобласти

2 681
4 комментария

ДТП с лосем и двумя автомобилями произошло вечером 14 августа на федеральной трассе в Приозерском районе Ленобласти. Судя по повреждениям авто, без тяжелых последствий обошлось чудом.

Около десяти часов вечера на 107-м километре автодороги А-121 «Сортавала», между Тракторным и Починком, водитель автомобиля Citroen C4 сбил лося, сообщает 15 августа ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС». От удара животное отбросило в прицеп Mercedes ML320.

Участников аварии осмотрели медики. Удивительно, но никто не пострадал, хотя «Ситроену», судя по фото, разбило лобовое стекло и частично вмяло крышу. А вот лось погиб на месте.

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Ленинградская область ДТП ДТП с лосем Трасса А-121 Сортавала
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Комментарии
4
Koma2024
15 августа 2024, 15:20
Лося жалко.
_ixform
15 августа 2024, 14:56
а мясо лося украдёт лесник штоли?
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