В Петербурге спортсмена из 90-х заподозрили в гибели матери. Её обгоревшее тело нашли в Тайцах

Гибель пенсионерки в Ленобласти привела оперативников уголовного розыска к её сыну в Красном Селе. Мужчина с поставленным ударом уже попадал под следствие после смертельного нокаута соседа с ТТ.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 августа, оперативники наведались в квартиру 47-летнего безработного жителя Красного Села на улице Освобождения накануне вечером. Их интересовали его отношения с матерью, тело которой было найдено на месте пожара на садовом участке в Тайцах.

Деревянный дом там тушили два дня назад. Тело 70-летней женщины сильно обгорело, но это не помешало экспертам установить, что не пожар стал причиной её гибели.