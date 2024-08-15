В Петербурге спортсмена из 90-х заподозрили в гибели матери. Её обгоревшее тело нашли в Тайцах

Гибель пенсионерки в Ленобласти привела оперативников уголовного розыска к её сыну в Красном Селе. Мужчина с поставленным ударом уже попадал под следствие после смертельного нокаута соседа с ТТ.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 августа, оперативники наведались в квартиру 47-летнего безработного жителя Красного Села на улице Освобождения накануне вечером. Их интересовали его отношения с матерью, тело которой было найдено на месте пожара на садовом участке в Тайцах.
Деревянный дом там тушили два дня назад. Тело 70-летней женщины сильно обгорело, но это не помешало экспертам установить, что не пожар стал причиной её гибели.
«Согласно судебно-медицинской экспертизе, было установлено, что смерть женщины наступила в результате многочисленных побоев», — рассказали в главке.
По данным «Фонтанки», у пенсионерки были сломаны рёбра, нос, кроме того, зафиксирована травма шеи с повреждением шейного отдела позвоночника.
Следственный комитет Ленобласти возбудил дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности (111 УК). Сына погибшей задержали на двое суток.
О том, насколько тяжёлая у него рука, в Красносельском районе узнали в 2012 году. Тогда в СК сообщали, что местный житель на прогулке с малолетним сыном сделал замечание владельцу стаффордширского терьера, бегавшего без поводка и намордника. Собаковод ответил выстрелом из ТТ в ноги, но был разоружён, получил в потасовке несколько ударов и умер. Причём одним из ударов якобы была повреждена шея.
Погибший — в прошлом активный участник «малышевского» преступного сообщества. Его визави оказался профессиональным спортсменом. Его имя по-прежнему упомянуто на сайте местного клуба карате кёкусинкай. Клуб был основан в начале 1990-х, одним из первых повод для гордости предоставил интересующий следствие петербуржец, тогда — юный чемпион, закончивший все бои нокаутом. Сам он позже сообщал журналистам, что занимается дзюдо и самбо.
После гибели стрелявшего из ТТ возбудили дело об убийстве. Примерно через полгода производство было прекращено. В СМИ писали, что подозрения со спортсмена были сняты — он действовал в пределах необходимой самообороны.