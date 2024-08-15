Infiniti с ребёнком перевернулась после ДТП на трассе «Россия». Водитель со шлейфом штрафов летел на красный

Попытка проскочить на красный на федеральной трассе в Тосненском районе Ленобласти закончилась кувырком для водителя с десятком штрафов, его юная пассажирка в больнице.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 августа, накануне около половины восьмого часа вечера Infiniti QX56 выехала на запрещённый сигнал светофора на
В результате ДТП Infiniti опрокинулась. Медицинская помощь потребовалась
«Установлено, что предполагаемый виновник аварии в 2024 году
По информации «Фонтанки», штрафовали жителя Мурманской области в том числе за игнорирование дорожных знаков, несоблюдение требований закона об ОСАГО и превышение скорости. Водитель Hyundai в этом году «наездил»