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    Infiniti с ребёнком перевернулась после ДТП на трассе «Россия». Водитель со шлейфом штрафов летел на красный

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    Попытка проскочить на красный на федеральной трассе в Тосненском районе Ленобласти закончилась кувырком для водителя с десятком штрафов, его юная пассажирка в больнице.

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    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 августа, накануне около половины восьмого часа вечера Infiniti QX56 выехала на запрещённый сигнал светофора на 668-м километре трассы М-10 «Россия» и столкнулась с Hyundai Solaris. «Кореец», за рулём которого сидел 30-летний житель Ленобласти, поворачивал налево по правилам: для него горел зелёный.

    В результате ДТП Infiniti опрокинулась. Медицинская помощь потребовалась 12-летней пассажирке — по данным «Фонтанки», дочери водителя. Её увезли в больницу с переломом голени.

    «Установлено, что предполагаемый виновник аварии в 2024 году 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По факту ДТП проводится проверка», — рассказали в главке.

    По информации «Фонтанки», штрафовали жителя Мурманской области в том числе за игнорирование дорожных знаков, несоблюдение требований закона об ОСАГО и превышение скорости. Водитель Hyundai в этом году «наездил» 8 штрафов.

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