Олимпиадники больше не смогут занимать большую часть бюджетных мест в вузах

Минобрнауки разработало меры по исключению ситуаций, когда большую часть бюджетных мест в вузах занимают олимпиадники. Ведомство планирует установить квоту в 70 % от общего числа бюджетных мест, сообщает Интерфакс 14 августа.

Квоту собираются установить по аналогии с местами для льготников и целевиков: процент на каждом из направлений от общего числа бюджетных мест. Минобрнауки обещает ограничиться 70 % для поступающих без вступительных испытаний. Однако это не значит, что 30 % гарантированно уйдут на общий конкурс. Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала об этапе приоритетного зачисления: еще по 10 % мест ежегодно отводят для особой квоты, целевиков и отдельной квоты для военнослужащих и их детей. Итого — 30 %. Так что все еще будет возможен вариант, при котором в нулевую волну зачисления разберут все бюджетные места.

Еще одна мера, которую предложили в Минобрнауки, — предусмотреть зачисление без вступительных испытаний только для победителей и призеров олимпиад школьников за 11-й класс, а также для победителей и призеров олимпиад школьников 1-го и 2-го уровней.

В ведомстве привели данные Рособрнадзора, согласно которым в этом году абитуриенты, поступившие без вступительных испытаний, заняли не менее 2 % от бюджетных мест. Тем не менее в ряде университетов олимпиадники забрали все места на этапе приоритетного зачисления. В Петербурге с такой ситуацией столкнулись в ВШЭ, ИТМО и на журфаке СПбГУ. В СЗГМУ им. Мечникова на общий конкурс на направлении «Стоматология» осталось всего одно место, которое занял абитуриент с 310 баллами за 3 предмета.