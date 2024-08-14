Дождь добрался до Петербурга, но это ещё не всё

Тучи добрались до Петербурга: после полудня 14 августа местами пошёл дождь. Но это ещё не всё: идёт процесс развития грозы.
«Над городом сформировалась гроза и потихоньку гремит», — сообщает телеграм-канал «Грозы в Санкт-Петербурге и области» на основе данных радаров и грозопеленгаторов.
Более активные грозовые процессы наблюдаются на юго-западе Ленинградской области.
Напомним, на нашу погоду сегодня влияет атмосферный фронт, который смещается с запада на восток вместе с дождями и грозами. При этом температура остается в рамках нормы: по данным СЗ УГМС на 14 часов, в городе 22,5 градуса.