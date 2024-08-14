У автосервиса в Новосаратовке застрелили жителя Петербурга. Он умер на руках у медиков

Полиция ищет мужчину в жёлтом жилете, закончившего стрельбой встречу со знакомым во Всеволожском районе Ленобласти. Раненого доставили в больницу, не дожидаясь скорой, но спасти не смогли.
О стрельбе в окрестностях КАД в экстренные службы сообщили накануне в четвёртом часу дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
По предварительным данным, всё произошло неподалёку от автосервиса на Полевой улице в деревне Новосаратовка. Зарегистрированный в Купчино
Пострадавшего привёз в Александровскую больницу брат. Мужчина поступил в тяжёлом состоянии с огнестрельным ранением бедра и острой кровопотерей. За его жизнь боролись несколько часов, но ночью пациент умер.
Полицейские ищут стрелка. Место происшествия высокий брюнет покидал в чёрных штанах и жёлтом жилете.