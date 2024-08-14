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    У автосервиса в Новосаратовке застрелили жителя Петербурга. Он умер на руках у медиков

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    Полиция ищет мужчину в жёлтом жилете, закончившего стрельбой встречу со знакомым во Всеволожском районе Ленобласти. Раненого доставили в больницу, не дожидаясь скорой, но спасти не смогли.

    О стрельбе в окрестностях КАД в экстренные службы сообщили накануне в четвёртом часу дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 августа. Звонившая рассказала, что ранен брат мужа, тот везёт его в Александровскую больницу. Точный адрес случившегося женщина назвать не смогла.

    По предварительным данным, всё произошло неподалёку от автосервиса на Полевой улице в деревне Новосаратовка. Зарегистрированный в Купчино 43-летний гражданин Азербайджана встречался там со знакомым около половины третьего часа дня. Простились выстрелом в ногу. На месте осталась гильза.

    Пострадавшего привёз в Александровскую больницу брат. Мужчина поступил в тяжёлом состоянии с огнестрельным ранением бедра и острой кровопотерей. За его жизнь боролись несколько часов, но ночью пациент умер.

    Полицейские ищут стрелка. Место происшествия высокий брюнет покидал в чёрных штанах и жёлтом жилете.

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