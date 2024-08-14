У автосервиса в Новосаратовке застрелили жителя Петербурга. Он умер на руках у медиков

Полиция ищет мужчину в жёлтом жилете, закончившего стрельбой встречу со знакомым во Всеволожском районе Ленобласти. Раненого доставили в больницу, не дожидаясь скорой, но спасти не смогли.



О стрельбе в окрестностях КАД в экстренные службы сообщили накануне в четвёртом часу дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 августа . Звонившая рассказала, что ранен брат мужа, тот везёт его в Александровскую больницу. Точный адрес случившегося женщина назвать не смогла.

