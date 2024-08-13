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    ФСБ задержала сотрудницу воинской части ЮВО по подозрению в передаче данных Украине

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    На юге России по подозрению в госизмене задержали сотрудницу воинской части. Ей вменяют передачу информации Минобороны Украины, сообщает 13 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области.

    По версии ведомства, жительница Ростова-на-Дону вступила в контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины, поддерживая с ним связь через мессенджер Signal. В январе 2023 года она по заданию украинской стороны поступила на службу в одну из войсковых частей Южного военного округа, где собирала информацию об арсеналах, базах и складах и передавала ее в переписке иностранной спецслужбе, считают в ФСБ.

    У подозреваемой изъяли средства связи. Возбуждено уголовное дело о государственной измене по статье 275 УК РФ.

    UPD. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал женщину на два месяца, передает агентство.

    Мессенджер Signal на минувшей неделе был заблокирован в России за нарушение требований законодательства. Об этом сообщал Роскомнадзор. Какие именно требования он нарушал, ведомство не уточнило.

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