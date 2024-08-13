ФСБ задержала сотрудницу воинской части ЮВО по подозрению в передаче данных Украине

На юге России по подозрению в госизмене задержали сотрудницу воинской части. Ей вменяют передачу информации Минобороны Украины, сообщает 13 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области.



По версии ведомства, жительница Ростова-на-Дону вступила в контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины, поддерживая с ним связь через мессенджер Signal. В январе 2023 года она по заданию украинской стороны поступила на службу в одну из войсковых частей Южного военного округа, где собирала информацию об арсеналах, базах и складах и передавала ее в переписке иностранной спецслужбе, считают в ФСБ.