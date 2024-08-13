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    Учителя-педофила из Екатеринбурга отправили в тюрьму на 23 года. После уроков он проводил прогулки со съемкой

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    Свердловский областной суд огласил приговор в отношении школьного учителя музыки Евгения Полежаева, обвиненного в серии эпизодов сексуального насилия над учениками. Совращение сопровождалось съемкой, следователям удалось установить более 20 пострадавших. Подробности сообщил E1.RU 13 августа.

    По данным издания, Евгений Полежаев был известен на Урале как создатель музыкальной студии. Мужчина приехал из Казахстана, и местные власти помогли ему обосноваться в селе Кузино. В его школе занимались в основном мальчики 9–12 лет, он обучал их игре на гитаре и параллельно заводил интимную переписку. В соцсетях мужчина активно делился фото с учащимися с экскурсий.

    Весной 2023 года при обысках в квартире Полежаева были обнаружены диски и литература порнографического содержания. По словам соседей, он часто водил детей на прогулки, иногда это было втайне от родителей, а также торговал записями с детьми. Бабушка мужчины при этом заверяла, что внука подставили.

    В результате следователи установили 136 эпизодов сексуальных насильственных действий со стороны педагога. 22 пострадавшим было от 9 до 12 лет. Полежаев полностью признал вину.

    Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, где он будет проходить амбулаторное лечение. Работать с детьми он больше не сможет. В пользу каждого пострадавшего ребенка с Полежаева взыскали материальный ущерб, от 100 до 700 тыс. рублей.

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    ПедофилУчительЕкатеринбург
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