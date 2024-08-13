Учителя-педофила из Екатеринбурга отправили в тюрьму на 23 года. После уроков он проводил прогулки со съемкой

Свердловский областной суд огласил приговор в отношении школьного учителя музыки Евгения Полежаева, обвиненного в серии эпизодов сексуального насилия над учениками. Совращение сопровождалось съемкой, следователям удалось установить более
По данным издания, Евгений Полежаев был известен на Урале как создатель музыкальной студии. Мужчина приехал из Казахстана, и местные власти помогли ему обосноваться в селе Кузино. В его школе занимались в основном мальчики
Весной 2023 года при обысках в квартире Полежаева были обнаружены диски и литература порнографического содержания. По словам соседей, он часто водил детей на прогулки, иногда это было втайне от родителей, а также торговал записями с детьми. Бабушка мужчины при этом заверяла, что внука подставили.
В результате следователи установили
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде