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    Штраф или отстранение. Российских чиновников хотят наказывать за недостаточную борьбу с экстремизмом

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    Российских чиновников планируют наказывать в тех случаях, если они игнорируют меры по борьбе с экстремизмом. МВД разработало проект закона, который направлен на представителей органов исполнительной власти субъектов страны и органов местного самоуправления.

    Как сообщают 13 августа «Ведомости», авторы законопроекта рассчитывают добавить в КоАП новую статью 19.5.3. По ней чиновники будут нести ответственность за неисполнение решений, которые приняла межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в РФ.

    За нарушения представителям власти будет грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей или отстранение от госслужбы на срок от 1 до 3 лет. Изменения в КоАП планируют внести «в целях усиления контроля за своевременным и полным исполнением решений» комиссии. Отметим, межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в РФ была создана в 2011 году после указа Владимира Путина.

    Напомним, в июле МВД подготовило проект новой стратегии противодействия экстремизму. В нем сформулированы определения русофобии и ксенофобии, а также прописаны источники угроз экстремизма в современной России.

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