Штраф или отстранение. Российских чиновников хотят наказывать за недостаточную борьбу с экстремизмом

Российских чиновников планируют наказывать в тех случаях, если они игнорируют меры по борьбе с экстремизмом. МВД разработало проект закона, который направлен на представителей органов исполнительной власти субъектов страны и органов местного самоуправления.



Как сообщают 13 августа «Ведомости», авторы законопроекта рассчитывают добавить в КоАП новую статью 19.5.3. По ней чиновники будут нести ответственность за неисполнение решений, которые приняла межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в РФ.

