Памятник Пригожину открыли под Самарой на кладбище, где похоронены другие «музыканты»

В Самарской области открыли памятник основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и ее командиру Дмитрию Уткину. Точно такой же этой весной поставили в Краснодарском крае.



Мемориал «Первому» и «Девятому» установили на Николаевском кладбище в пригороде Самары, где похоронены и другие бойцы ЧВК «Вагнер», сообщается 12 августа в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера». Весной 2023 года Пригожин приезжал туда лично почтить их память.