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    Памятник Пригожину открыли под Самарой на кладбище, где похоронены другие «музыканты»

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    В Самарской области открыли памятник основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и ее командиру Дмитрию Уткину. Точно такой же этой весной поставили в Краснодарском крае.

    Мемориал «Первому» и «Девятому» установили на Николаевском кладбище в пригороде Самары, где похоронены и другие бойцы ЧВК «Вагнер», сообщается 12 августа в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера». Весной 2023 года Пригожин приезжал туда лично почтить их память.

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    Памятник установлен лицом к могилам, на постаменте выгравированы жетоны Пригожина и Уткина с личными номерами. В апреле этого года такой же был установлен под Горячим ключом в Краснодарском крае. На хуторе Молькино, который входит в муниципальное образование «Город Горячий Ключ», находилась база ЧВК «Вагнер».

    Бизнес-джет с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» на борту разбился 23 августа 2023 года в Тверской области по пути из Москвы в Петербург. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Четыре дня спустя следствие объявило о соответствии фрагментов тел списку пассажиров. Среди погибших кроме самого Пригожина были Дмитрий Уткин и еще один ключевой командир ЧВК «Вагнер» — Валерий Чекалов. Все трое имели звание Герой России.

    Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге. В мае этого года там установили памятник. В июле монумент облили краской. Подозреваемого задержали, возбуждено дело о надругательстве над могилой.

    Фото: «Разгрузка Вагнера»
    Фото: «Разгрузка Вагнера»

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