Охранник Пороховского кладбища поймал вероятного осквернителя могилы Пригожина

Могилу Евгения Пригожина не оставляют в покое. Очередного подозреваемого в осквернении захоронения задержал накануне вечером охранник Пороховского кладбища в Красногвардейском районе Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 22 июля , в этот раз обошлось без краски.

Воскресным вечером в полицию поступило сообщение от охранника погоста. Он рассказал о задержании 36-летнего уроженца Воронежской области, который якобы наклеил на могилу основателя ЧВК «Вагнер» три плаката. На двух было написано «Разведка ноем Степан Засунько», на третьем лаконичное «петух».

