Охранник Пороховского кладбища поймал вероятного осквернителя могилы Пригожина

Могилу Евгения Пригожина не оставляют в покое. Очередного подозреваемого в осквернении захоронения задержал накануне вечером охранник Пороховского кладбища в Красногвардейском районе Петербурга. Как стало известно «Фонтанке»
Воскресным вечером в полицию поступило сообщение от охранника погоста. Он рассказал о задержании
В отношении задержанного был составлен протокол о появлении в общественных местах в пьяном виде, позднее полиция возбудила дело о надругательстве над могилой. Ранее уроженец Воронежской области осуждался за кражу.
Ранее «Фонтанка» писала, что памятник Евгению Пригожину на его могиле облили белой краской. О задержании вандалов не сообщалось.