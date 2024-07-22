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    Охранник Пороховского кладбища поймал вероятного осквернителя могилы Пригожина

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    Могилу Евгения Пригожина не оставляют в покое. Очередного подозреваемого в осквернении захоронения задержал накануне вечером охранник Пороховского кладбища в Красногвардейском районе Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 22 июля, в этот раз обошлось без краски.

    Воскресным вечером в полицию поступило сообщение от охранника погоста. Он рассказал о задержании 36-летнего уроженца Воронежской области, который якобы наклеил на могилу основателя ЧВК «Вагнер» три плаката. На двух было написано «Разведка ноем Степан Засунько», на третьем лаконичное «петух».

    В отношении задержанного был составлен протокол о появлении в общественных местах в пьяном виде, позднее полиция возбудила дело о надругательстве над могилой. Ранее уроженец Воронежской области осуждался за кражу.

    Ранее «Фонтанка» писала, что памятник Евгению Пригожину на его могиле облили белой краской. О задержании вандалов не сообщалось.

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