К могиле Пригожина наведались вандалы. Памятник облили краской

Памятник Евгению Пригожину на Пороховском кладбище в Петербурге пришлось отмывать от белой краски. Могилу осквернили неизвестные минувшим вечером. Об этом «Фонтанке» сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга 20 июля.

Сегодня в сети появилось видео, на котором запечатлено, что памятник основателя ЧВК «Вагнер» облит белой краской. Других следов вандализма на монументе не зафиксировано.

По данным администрации, памятник оперативно привели в порядок. Следы краски были обнаружены только на могиле бизнесмена, остальные надгробия в должном виде.