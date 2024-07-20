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    К могиле Пригожина наведались вандалы. Памятник облили краской

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    Памятник Евгению Пригожину на Пороховском кладбище в Петербурге пришлось отмывать от белой краски. Могилу осквернили неизвестные минувшим вечером. Об этом «Фонтанке» сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга 20 июля.

    Сегодня в сети появилось видео, на котором запечатлено, что памятник основателя ЧВК «Вагнер» облит белой краской. Других следов вандализма на монументе не зафиксировано.

    По данным администрации, памятник оперативно привели в порядок. Следы краски были обнаружены только на могиле бизнесмена, остальные надгробия в должном виде.

    «Правоохранительные органы занимаются этим вопросом», — сообщили нашему изданию.

    Установку памятника основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину завершили за несколько дней до его дня рождения. 1 июня бизнесмену исполнилось бы 63 года.

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