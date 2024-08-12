Суд взыскал полмиллиона с МВД России за применение электрошокера к задержанному в Петербурге

Приморский районный суд обязал МВД России выплатить 500 тысяч рублей Хачику Джоргнцяну, в отношении которого был применен электрошокер. Об удовлетворении иска «Фонтанке» 12 августа рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Примечательно, что данный иск был удовлетворен в полном объеме. Суд постановил выплатить потерпевшему ровно столько, сколько он запросил. Представитель МВД был против, прокурор также настаивал на меньшей компенсации морального вреда.



В ноябре 2021 года Джоргнцяна задержали на выходе из ресторана на Комендантском проспекте. Мужчину посадили в машину, в которой якобы несколько раз ударили потерпевшего в живот электрошокером и избили руками, продолжив эти действия уже в 86 отделе полиции. В 2023 году бывший замкомвзвода патрульно-постовой службы района Павел Марчук получил 2,5 года колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением спецсредств.

