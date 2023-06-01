В Петербурге отправили в колонию экс-полицейского, применившего электрошокер к задержанному

Приморский райсуд Петербурга огласил приговор Павлу Марчуку — бывшему замкомандира взвода патрульно-постовой службы района. Он проведет 2,5 года в колонии общего режима за неподобающее поведение с задержанным.
Марчука признали виновным по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с угрозами применения насилия и применением специальных средств), рассказали 1 июня «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов города. По данным суда, он один раз ударил задержанного электрошокером. Также Марчуку два года нельзя занимать должности на госслужбе.
О приговоре «Фонтанке» также рассказал адвокат потерпевшего Дмитрий Герасимов.
Марчука задержали в феврале прошлого года после заявления петербуржца. Он рассказал, что на выходе из ресторана на Комендантском проспекте его задержали полицейские, посадили в машину, где якобы несколько раз ударили в живот электрошокером, а потом якобы били им же и руками в 86-м отделе полиции.