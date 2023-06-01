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    В Петербурге отправили в колонию экс-полицейского, применившего электрошокер к задержанному

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    6 комментариев

    Приморский райсуд Петербурга огласил приговор Павлу Марчуку — бывшему замкомандира взвода патрульно-постовой службы района. Он проведет 2,5 года в колонии общего режима за неподобающее поведение с задержанным.

    Марчука признали виновным по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с угрозами применения насилия и применением специальных средств), рассказали 1 июня «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов города. По данным суда, он один раз ударил задержанного электрошокером. Также Марчуку два года нельзя занимать должности на госслужбе.

    О приговоре «Фонтанке» также рассказал адвокат потерпевшего Дмитрий Герасимов.

    Марчука задержали в феврале прошлого года после заявления петербуржца. Он рассказал, что на выходе из ресторана на Комендантском проспекте его задержали полицейские, посадили в машину, где якобы несколько раз ударили в живот электрошокером, а потом якобы били им же и руками в 86-м отделе полиции.

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    Комментарии 6

    Гость01 Июн 2023 в 18:54
    Строговато.
    +0−0
    Dmitry Antonov01 Июн 2023 в 18:52
    По тексту: били во множественном числе, а осудили в единственном.
    +0−0
    26696178901 Июн 2023 в 18:48
    пострадавший явно непростой гражданин, иначе копам сошло бы с рук, как всегда.
    +3−0
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