Сотрудник полиции Приморского района задержан после заявления о применении электрошокера к петербуржцу

По подозрению в применении спецсредств задержан сотрудник 86 отдела полиции, стало известно «Фонтанке» 15 февраля. Сам инцидент имел место 11 ноября 2021 года.



Подробности произошедшего публикует в своем канале правозащитник Павел Чиков. По его словам, потерпевший Хачик Джоргнцян выходил из ресторана на Комендантском проспекте, когда его задержали сотрудники полиции. Мужчину якобы посадили в машину, где несколько раз ударили в живот электрошокером. Затем, по словам потерпевшего, после доставления в 86 отдел полиции его несколько раз ударили руками и электрошокером. После составления протокола о мелком хулиганстве его отпустили. Травмы он зафиксировал в медучреждении.

