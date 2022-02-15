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Сотрудник полиции Приморского района задержан после заявления о применении электрошокера к петербуржцу

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств» (статья 286, часть 3) после заявления жителя Петербурга о применении электрошокера во время доставления в отдел полиции Приморского района.

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По подозрению в применении спецсредств задержан сотрудник 86 отдела полиции, стало известно «Фонтанке» 15 февраля. Сам инцидент имел место 11 ноября 2021 года.

Подробности произошедшего публикует в своем канале правозащитник Павел Чиков. По его словам, потерпевший Хачик Джоргнцян выходил из ресторана на Комендантском проспекте, когда его задержали сотрудники полиции. Мужчину якобы посадили в машину, где несколько раз ударили в живот электрошокером. Затем, по словам потерпевшего, после доставления в 86 отдел полиции его несколько раз ударили руками и электрошокером. После составления протокола о мелком хулиганстве его отпустили. Травмы он зафиксировал в медучреждении.

В СК Петербурга от комментариев по данному делу отказались.

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Комментарии (4)

angel of death
давно пора на скамью подсудимых тех, кто носит погоны

они почему-то считают себя "кастой неприкасаемых"...

увы, но если мед.учреждение фиксирует побои - то за них давно пора сажать на зону, а не выписывать выговор или строгий выговор... хватит применять в стране двойное законодательство - то так его трактуют, когда надо посадить неугодных, то эдак, когда речь идёт о погонах...
260569221
Ой да ладно….
Петербуржец наверное сам насадился на электрошокер и хочет опорочить честное имя полицейского
Resident_Ev1l
Вот это работа диаспоры, оперативно.
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