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    «Задача сейчас — выбить противника»: Путин о происходящем на границе с Украиной

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    Главная задача сейчас — выбить противника. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин 12 августа во время совещания в режиме видеоконференции в Ново-Огарево по ситуации в приграничных с Украиной регионах.

    «Оценка происходящему в приграничных с Украиной областях будет дана, <...> но главная задача сейчас выбить противника. <...> Очевидно, что Киев будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничных районах региона», — сказал глава государства.

    Также Владимир Путин отметил, что Вооруженные силы РФ продвигаются вперед «на всей линии боевого столкновения в зоне спецоперации». Президент уточнил, что по всему фронту темпы продвижения ВС РФ увеличились в полтора раза.

    Владимир Путин добавил, что с Киевом говорить не о чем. «Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования», — сказал президент РФ.

    О том, что известно на данный момент о происходящем в Курской и Белгородской областях, можете прочитать в материале «Фонтанки».

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