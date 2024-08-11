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    Боевые действия

    От Shaman до Noize MC*. Как российские артисты сплотились вокруг жителей Курской области

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    События в Курской области, где в течение недели идут бои с украинскими формированиями, не остались без внимания российских знаменитостей, которые начали помогать курянам сами и давать советы, как это могут сделать все остальные. Кто именно откликнулся — в подборке «Фонтанки».

    Рэпер Слава КПСС назначил благотворительный концерт в московском клубе Base, вся прибыль с которого пойдет на гуманитарную помощь жителям Курской области. «Любые боевые действия воспринимаются мной как болезнь. Людям, страдающим от болезни, неплохо бы помочь», — написал музыкант в своем телеграм-канале.

    Фото: фото из телеграм-канала СЛАВА КПСС \ АНТИХАЙП
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    Сумму в миллион рублей Российской Красному кресту перевел заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как Shaman. Певец призвал своих подписчиков распространить реквизиты и «поддержать наших людей словом и делом».

    Фото: фото из телеграм-канала SHAMAN
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    Точно так же поступил Дима Билан, который перечислил крупную сумму в Курский филиал Красного Креста. «Куряне, держитесь!» — заявил вокалист.

    Фото: скриншот с сайта vk.com
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    Журналистка Ксения Собчак расширила действие своего проекта по помощи в переезде с обстреливаемых территорий. Теперь, помимо Белгородской области, проект готов помогать жителям Курской и Брянской областей. При этом в этих регионах проект жилье не оплачивает. Также одним из условий становится то, что семья готова переехать на долгий срок, трудоустроиться на новом месте и в дальнейшем оплачивать аренду самостоятельно. «Лучше пару лет провести в другом городе, чем через два месяца вернуться под обстрелы», — подытожила Собчак.

    Блогер Ида Галич пожертвовала миллион рублей фонду «Святое Белогорье», который собирает носки, тапочки, трусы, одежду и детскую обувь пострадавшим из Курской области. По ее словам, позавчера было закуплено большое количество подушек и одеял. К ней присоединилась певица Лолита, которая призналась, что несколько дней искала, как можно поучаствовать в судьбе людей из Курска. «Ида, спасибо тебе за эти адреса, они сейчас самые важные для всех, кто оказался жителем Курска и области», — написала артистка.

    Еще раньше принялась помогать продюсер Яна Рудковская, которая разместила реквизиты проекта «Наша хата не с краю». «В Курске организуют пункты гуманитарной помощи. Я буду посильно помогать и очень призываю к этому вас, мои неравнодушные читатели», — отметила Рудковская.

    Почти 4 миллиона рублей удалось собрать Фонду Яны Поплавской. «Настоящее объединение россиян. Переводы приходили со всей России, из каждого региона, в том числе из Донбасса и Новороссии», — рассказала актриса.

    Фото: скриншот с сайта vk.com
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    Не прошли мимо беды и артисты, покинувшие Россию. Так, рэп-исполнитель Иван Алекссев*, известный как Noize MC (признан в РФ иноагентом) призвал подписчиков обратить внимание на проект «Разместим», который помогает жителям приграничных регионов России находить временное жилье в безопасных местах. Также артист поделился точками сбора гуманитарной помощи в Москве и Петербурге, уточнив, что собирают прежде всего детское питание, средства личной гигиены, одежду и обувь, постельное белье и игрушки.

    Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов уже успел поблагодарить всех, кто молится за регион и помогает чем может. К посту он прикрепил видео с новой версией хита Shaman — «Я — Курский!».

    * Признан в России иностранным агентом.

    Фото: фото из телеграм-канала СЛАВА КПСС \ АНТИХАЙП
    Фото: фото из телеграм-канала SHAMAN
    Фото: скриншот с сайта vk.com
    Фото: скриншот с сайта vk.com

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