От Shaman до Noize MC*. Как российские артисты сплотились вокруг жителей Курской области

События в Курской области, где в течение недели идут бои с украинскими формированиями, не остались без внимания российских знаменитостей, которые начали помогать курянам сами и давать советы, как это могут сделать все остальные. Кто именно откликнулся — в подборке «Фонтанки». Рэпер Слава КПСС назначил благотворительный концерт в московском клубе Base, вся прибыль с которого пойдет на гуманитарную помощь жителям Курской области. «Любые боевые действия воспринимаются мной как болезнь. Людям, страдающим от болезни, неплохо бы помочь», — написал музыкант в своем телеграм-канале.

Сумму в миллион рублей Российской Красному кресту перевел заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как Shaman. Певец призвал своих подписчиков распространить реквизиты и «поддержать наших людей словом и делом».

Фото: фото из телеграм-канала SHAMAN Поделиться Поделиться





Точно так же поступил Дима Билан, который перечислил крупную сумму в Курский филиал Красного Креста. «Куряне, держитесь!» — заявил вокалист.



Фото: скриншот с сайта vk.com Поделиться Поделиться





Журналистка Ксения Собчак расширила действие своего проекта по помощи в переезде с обстреливаемых территорий. Теперь, помимо Белгородской области, проект готов помогать жителям Курской и Брянской областей. При этом в этих регионах проект жилье не оплачивает. Также одним из условий становится то, что семья готова переехать на долгий срок, трудоустроиться на новом месте и в дальнейшем оплачивать аренду самостоятельно. «Лучше пару лет провести в другом городе, чем через два месяца вернуться под обстрелы», — подытожила Собчак.



Блогер Ида Галич пожертвовала миллион рублей фонду «Святое Белогорье», который собирает носки, тапочки, трусы, одежду и детскую обувь пострадавшим из Курской области. По ее словам, позавчера было закуплено большое количество подушек и одеял. К ней присоединилась певица Лолита, которая призналась, что несколько дней искала, как можно поучаствовать в судьбе людей из Курска. «Ида, спасибо тебе за эти адреса, они сейчас самые важные для всех, кто оказался жителем Курска и области», — написала артистка.

Еще раньше принялась помогать продюсер Яна Рудковская, которая разместила реквизиты проекта «Наша хата не с краю». «В Курске организуют пункты гуманитарной помощи. Я буду посильно помогать и очень призываю к этому вас, мои неравнодушные читатели», — отметила Рудковская.

Почти 4 миллиона рублей удалось собрать Фонду Яны Поплавской. «Настоящее объединение россиян. Переводы приходили со всей России, из каждого региона, в том числе из Донбасса и Новороссии», — рассказала актриса.

Фото: скриншот с сайта vk.com Поделиться Поделиться





Не прошли мимо беды и артисты, покинувшие Россию. Так, рэп-исполнитель Иван Алекссев*, известный как Noize MC (признан в РФ иноагентом) призвал подписчиков обратить внимание на проект «Разместим», который помогает жителям приграничных регионов России находить временное жилье в безопасных местах. Также артист поделился точками сбора гуманитарной помощи в Москве и Петербурге, уточнив, что собирают прежде всего детское питание, средства личной гигиены, одежду и обувь, постельное белье и игрушки.



Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов уже успел поблагодарить всех, кто молится за регион и помогает чем может. К посту он прикрепил видео с новой версией хита Shaman — «Я — Курский!» .

* Признан в России иностранным агентом.

