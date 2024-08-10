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    «Там дома летят». Самые страшные кадры от «Отилии» в одном видео

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    Циклон «Отилия» обрушил непогоду на Петербург в субботу, 10 августа. Больше всего осадков выпало в центре города, самые зрелищные последствия — в Невском районе, а самые страшные кадры, со смерчем, сделаны в Тосно. «Фонтанка» собрала всё в одном видео.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург и Тосно — Новости читатели «Фонтанки» Настя Иванова, Виктор Богданов, Маргарита Михайловна, Александр, Наталья

    ГУ МЧС по Петербургу в пятницу предупредило о грядущей непогоде. С утра пошел дождь, а после обеда он превратился в ливень. Ливневая канализация перестала справляться с объемом осадков, улицы стали реками, из люков забили фонтаны. На Невском проспекте даже на некоторое время закрыли один из вестибюлей станции метро «Площадь Восстания», а люди там шли по щиколотку в воде.

    По данным метеорологов, в осадкомеры попало 20 мм осадков, что составляет почти четверть от августовской нормы, точнее 23%. Это были сверхрасчетные ливни, пояснили в пресс-службе Водоканала. Максимальное количество осадков зафиксировано:

    • в Центральном районе — 33,93 мм, с интенсивностью 19,99 мм за 20 минут;
    • Фрунзенском районе — 30,82 мм, с интенсивностью 16,78 мм за 20 минут;
    • Приморском районе — 30,45 мм, с интенсивностью 9,73 мм за 20 минут;
    • Петроградском районе — 20,8 мм, с интенсивностью 7,65 мм за 20 минут;
    • Красногвардейском районе — 23,72 мм, с интенсивностью 11,57 мм за 20 минут.
    • Красносельском районе — 25,25 мм, с интенсивностью 13,22 мм за 20 минут;
    • Петродворцовом районе — 14,87 мм, с интенсивностью 10,72 мм за 20 минут.

    Система водоотведения «Водоканала» была заранее подготовлена и работала в штатном режиме, но не могла принять сразу весь объем воды. В итоге реки ушли под землю постепенно.

    Еще более мощно выступил ветер. Жители Тосно сняли на видео несколько воронок, похожих на смерчи. «Там дома летят, <...> там поликарбонат весь в небе», — говорят в панике местные жители.

    Настя Иванова

    Деревья упали не только на газоны, но и на дороги. «Дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Тосно выезжала на улицы Ленина, Горького и 1-ю Красноармейскую, а также на Красную набережную. Спасатели освободили от упавших деревьев две придомовые территории и пешеходную зону и проезжую часть Московского шоссе», — сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

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    В Красногвардейском районе тоже наблюдали вихревые явления.

    В Невском районе у пересечения Российского проспекта и проспекта Большевиков ветер уронил грузовой фургон и короб мусорной площадки на стоящие машины.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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    Неподалеку, на улице Кржижановского береза упала и сбила собой часть балкона, а на улице Латышских Стрелков в одном из дворов, по словам очевидцев, рухнули сразу девять деревьев.

    Деревья падали и в других районах Петербурга. В экстренных службах пока подсчитывают число выездов по вызовам.

    После непогоды небо Петербурга украсила радуга.

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    Тем не менее ГУ МЧС выдало предупреждение о непогоде и на воскресенье. 11 августа в Петербурге ожидается гроза.

    Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank"><br />ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>
    Кадр из видео в
    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: Кадр из видео в
    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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