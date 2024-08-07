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    «Хорошая машинка. Комфортная. Управляемая». Путин поделился впечатлениями о новой Lada Aura

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    На совещании с членами правительства 6 августа министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что АВТОВАЗ с сентября начнет выпускать автомобиль Lada Vesta Aura. Новость о выпуске новой модели прокомментировал президент России Владимир Путин.


    Владимир Путин назвал Lada Vesta Aura хорошей машиной. «Хорошая машинка. Комфортная. Управляемая», — поделился Путин об автомобиле, который он протестировал на открытии нового участка трассы М-11 в середине июля.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала и показывала, как выглядит новая модель российского автопрома.

    В мае Lada Vesta Aura принимала участие в выставке инновационного транспорта и оборудования, которая проходила в рамках V Международного транспортного фестиваля «Транспорт Фест». Отмечается, что бизнес-седан С-класса Lada Vesta Aura — это удлиненная Lada Vesta, свою предшественницу она превосходит длиной на 251 миллиметр.

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