«Хорошая машинка. Комфортная. Управляемая». Путин поделился впечатлениями о новой Lada Aura

На совещании с членами правительства 6 августа министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что АВТОВАЗ с сентября начнет выпускать автомобиль Lada Vesta Aura. Новость о выпуске новой модели прокомментировал президент России Владимир Путин.





Владимир Путин назвал Lada Vesta Aura хорошей машиной. «Хорошая машинка. Комфортная. Управляемая», — поделился Путин об автомобиле, который он протестировал на открытии нового участка трассы М-11 в середине июля.



Ранее «Фонтанка» рассказывала и показывала, как выглядит новая модель российского автопрома.



В мае Lada Vesta Aura принимала участие в выставке инновационного транспорта и оборудования, которая проходила в рамках V Международного транспортного фестиваля «Транспорт Фест». Отмечается, что бизнес-седан С-класса Lada Vesta Aura — это удлиненная Lada Vesta, свою предшественницу она превосходит длиной на 251 миллиметр.

