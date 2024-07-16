Путин открыл последний участок трассы М-11 — обход Твери

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии северного обхода Твери и обхода Тольятти. 1
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«Мы делаем ещё один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети», — отметил глава государства.
Путин отметил, что транспорт — это «база для повышения экономической активности, а значит, и качества жизни».
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«У меня где-то в справках было, что на
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Трассу М-11 начали строить в 2012 году. Планировали, что она будет готова к