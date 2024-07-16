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    Путин открыл последний участок трассы М-11 — обход Твери

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    22 комментария

    Президент России Владимир Путин принял участие в открытии северного обхода Твери и обхода Тольятти. 16 июля он лично приехал на открытие последнего участка трассы М-11 «Нева». На открытие участка трассы глава государства приехал за рулем Lada Aura.

    kremlin.ru

    «Мы делаем ещё один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети», — отметил глава государства.

    Путин отметил, что транспорт — это «база для повышения экономической активности, а значит, и качества жизни».

    kremlin.ru

    «У меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но [строители говорят], на час где-то, на 50 минут. Это уже заметно», — сказал президент РФ.

    Строительство последней части М-11 началось весной 2022 года. Сегодня открыт участок от 149-го километра М-11 до пересечения с Бежецким шоссе протяженностью 28,6 километра.

    Трассу М-11 начали строить в 2012 году. Планировали, что она будет готова к 2017-му, однако работы затянулись. Последний участок автодороги достроили только сейчас. В ноябре 2019 года Владимир Путин вместе с главой «Автодора» Вячеславом Петушенко открыл первый участок обхода Твери по М-11. Прошлые пять лет почти 10% платной трассы были не достроены. Водителям приходилось съезжать на бесплатную дорогу, которая замедляла их путь, так как на ней есть светофоры и почти всегда — пробки. Помимо строительства самого участка дороги, необходимо было возвести мост через Волгу длиной 738 метров. Это стало одной из главных трудностей во время работ. Также на пути обхода Твери нужно было построить 28 различных искусственных сооружений. Для непрерывного движения до сегодняшнего дня не хватало последней части дороги — Бежецкое шоссе — Воскресенское длиной 27 километров. Теперь последний участок трассы введен в эксплуатацию. Его протяженность — 62,4 километра.

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    М-11Владимир Путин
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    Комментарии 22

    Игoрь16 Июл 2024 в 13:46
    Рад за тверичан, но сам с нетерпением жду завершения реконструкции общественного туалета в Удельном парке. Срок был 31.03.2024, зимой работа кипела под занавесями из полиэтилена, сейчас и погоды замечательные, а работа встала и когда уже можно будет в парке воспользоваться удобствами - не известно
    +0−0
    Bassbit16 Июл 2024 в 13:45
    для простых смертных завтра откроют? а то мне в мск ехать
    +0−0
    28130615316 Июл 2024 в 13:05
    На час сократится подьезд к Москве теперь за 4 часа можно?
    +0−1
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