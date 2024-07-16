Путин открыл последний участок трассы М-11 — обход Твери

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии северного обхода Твери и обхода Тольятти. 1 6 июля он лично приехал на открытие последнего участка трассы М-11 «Нева». На открытие участка трассы глава государства приехал за рулем Lada Aura.

Путин отметил, что транспорт — это «база для повышения экономической активности, а значит, и качества жизни».

«Мы делаем ещё один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети», — отметил глава государства.

«У меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но [строители говорят], на час где-то, на 50 минут . Это уже заметно», — сказал президент РФ.

