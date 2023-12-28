Запущено движение по первому участку обхода Твери по М-11 «Нева»

Госкомпания «Автодор» открыла для движения первый участок Северного обхода Твери по скоростной платной трассе М-11 «Нева». Об этом сообщили на сайте правительства Тверской области.
Длина нового участка магистрали составляет 33,8 км. Автомобилисты, которые следуют из Петербурга, теперь смогут проехать в сторону Бежецка или Ярославля без заезда в Тверь.
«Участок под Тверью станет фактическим завершением реализации федеральной трассы М-11 «Нева». Позволит напрямую соединить Москву и Санкт-Петербург автомагистралью высшей категории с бесшовным скоростным движением», — отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе церемонии запуска движения по участку.
Второй, завершающий этап строительства Северного обхода Твери должен быть сдан в эксплуатацию в 2024 году.
Проезд по участку стоит 250 рублей для легковых машин и до 500 рублей — для автобусов и грузовиков. Почему строящийся за госденьги участок М-11 в обход Твери платный, «Автодор» объяснил здесь.
Трассу М-11 в ноябре 2019 года открыли Владимир Путин вместе с главой «Автодора» Вячеславом Петушенко. Тогда возле Твери трасса заканчивалась, требуя от водителей съехать на старую дорогу М-10 и следовать по ней по населенным пунктам со светофорами, тракторами и ограничениями в 60 км/ч почти 70 километров.