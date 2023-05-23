«Автодор» объяснил, почему строящийся за госденьги участок М-11 в обход Твери все равно будет платным

Проезд по участку трассы М-11 «Нева», который строится в обход Твери за государственные деньги, будет платным. Почему — 23 мая объяснили «Фонтанке» в пресс-службе «Автодора».

«Деньги из фонда национального благосостояния даются взаймы государством, они возвратные с процентами. Поэтому их надо будет возвращать. Вся М-11 — платная дорога, обход Твери — его часть, и он тоже будет платным», — отметили в госкомпании.

Изначально в 2022 году проект оценивался в 61 млрд рублей, 10% из которых планировали взять из «внебюджетных источников» и 24,6 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Позже общая стоимость выросла до 74 миллиардов, но план по частным деньгам остался тем же — 6,1 миллиарда рублей. Спустя почти год с тех пор, как работы начались, понимания, что за инвестор примет участие в финансировании и на какую сумму, пока нет. Как и представления, чьи затраты и в каком объеме нужно будет компенсировать.