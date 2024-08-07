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    Range Rover за 19 миллионов с «красивым» номером угнали в Петербурге прямо со стоянки

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    Крупный угон расследуют в Выборгском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 7 августа.

    В полицию вчера вечером обратился 63-летний житель Ленобласти. Он сообщил, что ещё 27 июля рано утром неизвестный угнал его Range Rover с красивым номером «700» с платной стоянки на Костромском проспекте, 3. Машина почти новая — 2023 года выпуска, застрахована по каско. Заявитель оценил ущерб в 19 миллионов рублей.

    В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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