Range Rover за 19 миллионов с «красивым» номером угнали в Петербурге прямо со стоянки

Крупный угон расследуют в Выборгском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 7 августа.
В полицию вчера вечером обратился
В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Крупный угон расследуют в Выборгском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 7 августа.
В полицию вчера вечером обратился
В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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