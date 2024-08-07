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    Полиция показывает, как гналась и стреляла в «Жигули» с водителем-подростком

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    Нарушитель, который упорно пытался скрыться от полицейской погони в Гатчинском районе Ленинградской области, оказался несовершеннолетним подростком. Об этом рассказывает 7 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и показывает видео.

    ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Подозрительный ВАЗ-21074 полицейские заметили в деревне Мины. При виде сотрудников водитель резко нажал на газ и, превышая разрешенную скорость, попытался скрыться. Наряд Госавтоинспекции начал погоню со включенными специальными светозвуковыми сигналами. Неоднократные требования об остановке нарушитель игнорировал. Тогда полицейские решили использовать табельное оружие: один выстрел в воздух, предупредительный, и несколько — по колесам. Только после этого «Жигули» остановились. Водителю, как выяснилось, 17 лет.

    Юношу доставили в отдел полиции. Он привлечен к ответственности по нескольким статьям КоАП РФ:

    • 12.7 (управление транспортным средством без прав);
    • 19.3 (неповиновение распоряжению сотрудника полиции);
    • 12.25 (невыполнение требования об остановке).

    «В результате применения табельного оружия пострадавших нет, подросток передан родителям», — отмечается в сообщении.

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    Нарушение ПДДПогоняСтрельбаПодросток за рулемЛенинградская область
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