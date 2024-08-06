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    Девять человек уехали в СИЗО по делу о покушении на убийство боксёра Двали в Крыму

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    Феодосийский городской суд заключил под стражу всех фигурантов дела о нападении на чемпиона Европы и России по боксу Дмитрия Двали. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство группой лиц из хулиганских побуждений.

    Как сообщает Следком по Республике Крым и городу Севастополю 6 августа, суд определил в следственный изолятор семь человек. Туда же в итоге отправлены ещё двое, свободу которых ранее ограничивали домашним арестом. Под стражей им предстоит оставаться минимум до 29 сентября, рассказали в пресс-службе суда.

    В ведомстве уточняли, что трое из фигурантов работали охранниками в клубе, остальные — разнорабочими. Все они россияне, проживающие в Феодосийском городском округе.

    Двали рассказывал, что столкнулся с ними на набережной в Феодосии во время пробежки с тренером. Он увидел, как толпа избивала юношу, заступился и получил орбитальный перелом. Травма, со слов 23-летнего боксёра, стоила ему спортивной карьеры. Тренеру в драке сломали руку, ему вставили спицу. В СК сообщили, что он, как и Двали, проходит по делу потерпевшим.

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