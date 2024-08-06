Медленный циклон собирается иногда поливать Петербург

Петербург остается на периферии циклона.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 августа в городе переменная облачность, кратковременные дожди, ветер слабый. Температура воздуха днем составит 21–23 градуса.
Сегодня погоду в регионе продолжит формировать западная периферия малоподвижного циклона, в Ленинградской области местами возможны грозы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Завтра ожидается примерно такая же погода, а в четверг — уже без дождей и на пару градусов теплее.