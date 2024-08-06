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    Медленный циклон собирается иногда поливать Петербург

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Петербург остается на периферии циклона.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 августа в городе переменная облачность, кратковременные дожди, ветер слабый. Температура воздуха днем составит 21–23 градуса.

    Сегодня погоду в регионе продолжит формировать западная периферия малоподвижного циклона, в Ленинградской области местами возможны грозы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Завтра ожидается примерно такая же погода, а в четверг — уже без дождей и на пару градусов теплее.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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