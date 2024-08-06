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    РИА: глава парка «Патриот» сотрудничает со следствием

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    Фигуранты по делу о мошенничестве — глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров — сотрудничают со следствием. Об этом сообщает 6 августа РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

    Сумма ущерба по уголовному делу точно еще не установлена.

    «По предварительным данным, сумма ущерба превышает 40 миллионов рублей, однако точный размер будет установлен после проведения всех следственных действий», — сказал собеседник агентства.

    Напомним, Вячеслав Ахмедов задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере — часть 4 статьи 159 УК РФ, его отправили в СИЗО до 21 сентября. Вместе с Ахмедовым задержали и Шестерова. Цифра 40 миллионов рублей уже звучала.

    По информации СК, уголовное дело в отношении должностных лиц Минобороны России, ФГАУ «Конгрессно-выставочный центр «Патриот» и ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество». Им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

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