Центр производства оружия «ХАМАС» уничтожен в результате удара ВВС Израиля

Центр управления радикальной палестинской группировки «ХАМАС», используемый также для производства и хранения оружия движения, был уничтожен 3 августа в результате удара ВВС Израиля. О поражении командного центра сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В прошлом этот комплекс был известен как школа на севере сектора Газа», — говорится в заявлении.

В последнее время, согласно сведениям ЦАХАЛ, комплекс использовался в качестве укрытия для террористов, в нем планировались и осуществлялись различные операции против армии и граждан Израиля, производилось и хранилось оружие и происходило обучение членов группировки.