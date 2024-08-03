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    Центр производства оружия «ХАМАС» уничтожен в результате удара ВВС Израиля

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    Центр управления радикальной палестинской группировки «ХАМАС», используемый также для производства и хранения оружия движения, был уничтожен 3 августа в результате удара ВВС Израиля. О поражении командного центра сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    «В прошлом этот комплекс был известен как школа на севере сектора Газа», — говорится в заявлении.

    В последнее время, согласно сведениям ЦАХАЛ, комплекс использовался в качестве укрытия для террористов, в нем планировались и осуществлялись различные операции против армии и граждан Израиля, производилось и хранилось оружие и происходило обучение членов группировки.

    «Перед нанесением удара были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, наблюдение и дополнительные разведывательные данные», — утверждает пресс-служба израильских вооруженных сил.

    Телеканал Al-Mayadeen пишет, что в результате атаки ВВС Израиля погибли 15 мирных жителей, несколько получили ранения и число жертв, вероятно, возрастет.

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    ЦАХАЛХАМАССектор ГазаКомандный центрУдарАтакаВВС
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