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    Фонтанка SUP

    Яркий, красочный и энергичный: посмотрите, как прошел фестиваль Фонтанка SUP — 2024:

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    Это не фестиваль, а сплошные рекорды: более 10 000 человек из 14 стран и более чем из 250 городов, 35 корпоративных команд, 12 конкурсных номинаций, новый рекорд России — самое большое количество человек на одном сапе. И все это — Фонтанка SUP — 2024. Посмотрите, насколько красочным сделали его вы — участники фестиваля, — в наших фото и видео.

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    Фотографии: Валентин Егоршин, Михаил Огнев, Сергей Коньков, Дарья Драй, Анжела Мнацаканян, Александр Гальперин, Анастасия Барашкова, Денис Яковлев, Даниил Шурыгин / «Фонтанка.ру»

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