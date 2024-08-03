Яркий, красочный и энергичный: посмотрите, как прошел фестиваль Фонтанка SUP — 2024:

Это не фестиваль, а сплошные рекорды: более 10 000 человек из 14 стран и более чем из 250 городов, 35 корпоративных команд, 12 конкурсных номинаций, новый рекорд России — самое большое количество человек на одном сапе. И все это — Фонтанка SUP — 2024. Посмотрите, насколько красочным сделали его вы — участники фестиваля, — в наших фото и видео.
спортивная гонка Фонтанка CUP
Разминка от «Газпром нефти»
Лучшие моменты старта карнавала
Конкурс костюмов
Фотографии: Валентин Егоршин, Михаил Огнев, Сергей Коньков, Дарья Драй, Анжела Мнацаканян, Александр Гальперин, Анастасия Барашкова, Денис Яковлев, Даниил Шурыгин / «Фонтанка.ру»