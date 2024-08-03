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    Фонтанка SUP

    На Фонтанке SUP стартовал первый в истории стендап-концерт на воде. Смотрите в прямом эфире

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    На карнавале Фонтанка SUP начался комедийный концерт на воде с участием стендап-артистов из Москвы и Петербурга. С двухчасовым шоу для участников и болельщиков выступают резиденты телевизионных проектов «Stand Up» и «Открытый микрофон» — Алексей Квашонкин, Гурам Демидов, Влад Васильев.

    Вместе с сапсёрферами артисты проплывут 8-километровый маршрут по рекам и каналам в историческом центре Петербурга. Их выступление в прямом эфире также транслируется в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе фестиваля и в группе городского портала «Фонтанка.ру».

    «Я раньше как-то не задумывался, что аббревиатура SUP расшифровывается как Stand Up Paddleboard, «доска для гребли стоя». И это можно объединить со стендапом как комедийным жанром. И когда креативная команда «Газпром нефти» предложила мне поучаствовать в первом в мире фестивале стендапа на воде, я подумал: «О, крутая идея, я точно в деле!» — отметил Гурам Демидов.

    Первый в истории стендап-концерт на воде организовала компания «Газпром нефть» — титульный партнер фестиваля Фонтанка SUP. Новый формат поддерживает популяризацию сапсёрфинга и креативных индустрий.

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