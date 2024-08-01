Сотрудники МЧС достали тело женщины из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

Спасатели достали тело женщины из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле. Это первая погибшая в результате утреннего ЧП на Сибирской улице.





Как сообщают в пресс-службе МЧС России 1 августа, на месте продолжаются поисково-спасательные работы. Там работают девять кинологических расчетов. Для поиска пострадавших спасатели проводят «минуты тишины», ведь только так можно услышать крики о помощи тех, кто остался под завалами. По последней уточненной информации от МЧС, в результате обрушения дома пострадали 12 человек, среди которых 6 детей.



Напомним, что в полдень по местному времени в доме 81 по Сибирской улице произошел хлопок газовоздушной смеси, из-за чего обрушились два подъезда. Возгорания при этом не было. Под завалами оказались люди. Сообщалось, что после взрыва произошло еще одно частичное обрушение — упали несколько плит, но, по предварительным данным, никто не пострадал. Для жильцов обрушившегося дома организовали временный пункт размещения в гостинице «Спортивная-1».

