«Аэрофлот»: рейс Анталья — Петербург вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

Командир «Боинга», совершавшего рейс SU789 из Антальи в Петербург, посадил самолет в аэропорту вылета по технической причине. Об этом 1 августа сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Аэрофлота».
«В соответствии с правилами безопасности полетов [командир] принял решение о возврате в аэропорт вылета по технической причине», — рассказали в компании. Уточняется, что посадка выполнена в штатном порядке, самолет самостоятельно зарулил на стоянку.
Чтобы сократить время ожидания вылета, которое требуется для перегона резервного борта из Москвы, все пассажиры перебронированы на рейсы SU2147 и SU2145 за 1 августа. Для дальнейшей доставки пассажиров из Москвы в Петербург будет организован дополнительный рейс SU1790, уточняет авиаперевозчик.
Пассажирам выдали напитки. Они встречали экипаж бурными аплодисментами.
читатель «Фонтанки»
Как ранее сообщала «Фонтанка», примерно через час полета рейс SU789 вернулся в Анталью. По словам одного из пассажиров, бортпроводники готовились к авариной посадке: была команда убрать вещи и обхватить голову руками. Полет выполнялся на самолете Boeing 737–8LJ 2014 года выпуска.