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    «Убрать вещи, обхватить голову руками». Самолет с российскими туристами аварийно сел в Анталье

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    Фото: скриншот с сайта Flightradar24
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    Рейс SU0789 Анталья — Петербург экстренно сел через час полета в аэропорту вылета, об этом 1 августа сообщил «Фонтанке» один из пассажиров.

    «Сказали, что будет аварийная посадка, велели убрать все вещи и обхватить голову руками, наклониться к коленям», — сообщил собеседник издания, уточнив, что сейчас всех пассажиров уже привезли в терминал, выдали воду.

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    «Фонтанка» обратилась в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот».

    Судя по данным Flight Radar 24, рейс выполнялся на самолете Boeing 737–8LJ 2014 года выпуска.

    Фото: скриншот с сайта Flightradar24

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