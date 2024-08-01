«Убрать вещи, обхватить голову руками». Самолет с российскими туристами аварийно сел в Анталье

Рейс SU0789 Анталья — Петербург экстренно сел через час полета в аэропорту вылета, об этом 1 августа сообщил «Фонтанке» один из пассажиров.
«Сказали, что будет аварийная посадка, велели убрать все вещи и обхватить голову руками, наклониться к коленям», — сообщил собеседник издания, уточнив, что сейчас всех пассажиров уже привезли в терминал, выдали воду.
«Фонтанка» обратилась в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот».
Судя по данным Flight Radar 24, рейс выполнялся на самолете Boeing 737–8LJ 2014 года выпуска.