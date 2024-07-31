Родители не верят, что был в здравом уме. Обвиняемого в подрыве машины в Москве проверят на вменяемость

Евгению Серебрякову, обвиняемому в подрыве автомобиля Land Cruiser в Москве, назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом со ссылкой на адвоката Жанну Вирфель сообщает 31 июля ТАСС.



По словам адвоката, родители Серебрякова не могут поверить, что он пошел на такое в здравом уме, и ждут, что экспертиза покажет психологические отклонения. Результатов проверки можно ожидать в течение месяца, добавила Вирфель, подчеркнув, что для такого состава преступления это стандартная практика.

Сам Серебряков сейчас дает показания следствию. Его обвиняют в покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств. Говорить о признании или непризнании им вины, пока дело не начали рассматривать, адвокат считает преждевременным.