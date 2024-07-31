Госдума запретила продавать энергетики детям

Госдума РФ на пленарном заседании 31 июля приняла сразу втором и третьем чтениях законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты.



Согласно законопроекту, с 1 марта 2025 года на всей территории России будет запрещено продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетические. Продавцы при возникновении сомнений в возрасте покупателя будут вправе потребовать документы и отказать в продаже, если документ предоставлен не будет, как это делается сейчас при продаже алкоголя.

Субъекты РФ также смогут устанавливать запреты на продажу энергетиков в зданиях и помещениях образовательных, медицинских, культурны и спортивных учреждений, а также ограничивать время и место продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Кроме того, исполнительные органы субъектов смогут ограничивать продажу энергетиков в местах массового скопления людей на публичных мероприятиях.