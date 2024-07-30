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    «Могут манипулировать контентом». Бакальчук заявил об опасности утечки данных пользователей Wildberries из-за смены владельца домена

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    Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что действия новой управляющей команды маркетплейса могут привести к «множеству подозрительных операций», в том числе к потенциальным нарушениям безопасности данных. Об этом предприниматель написал в своем телеграм-канале 30 июля.

    Как ранее сообщала «Фонтанка», домен маркетплейса Wildberries.ru теперь принадлежит совместному предприятию компании и группы Russ — ООО «РВБ». Владислав Бакальчук заявил, что смена владельца домена прошла «в обход всех стандартных процедур» и без его согласия. Напомним, что ему принадлежит 1 % ООО «Вайлдберриз». В 2004 году домен wildberries.ru был зарегистрирован на компанию UT-Computers Владислава Бакальчука.

    «Миллионы аккаунтов с персональными данными наших пользователей, селлеров и других партнёров уже стали доступны третьим лицам. Они не только захватили контроль над доменом, но и могут манипулировать контентом на платформе, что может нанести ущерб клиентам и партнерам маркетплейса», — заявил Бакальчук.

    Подробнее о том, как проходила реструктуризация компании и почему сделку, одобренную президентом, называют рейдерским захватом, читайте тут.

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