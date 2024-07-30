Дуров и дети. Как интернет упражняется в остроумии насчет донорства спермы

Фото: кадр из мультсериала «Гриффины» Поделиться Поделиться





Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров на ночь глядя выступил с сенсационным заявлением: уже 15 лет он является донором спермы. И теперь у него более 100 детей в 12 странах мира. Дуров отметил, что это его гражданский долг, потому что в мире не хватает «высококачественного донорского материала». И как минимум в одной клинике его замороженный материал для ЭКО по-прежнему доступен. «Теперь я планирую открыть свой ДНК-код, чтобы моим биологическим детям было легче находить друг друга», — добавил отец года.



В интернете тут же начали плодиться мемы про потомство Дурова и его сперму.

Первым делом пользователи отметили, что основатель Telegram выиграл потенциальный спор с Илоном Маском и Артемием Лебедевым:

Потом мемоделы начали фантазировать о том, как выглядят все 100 детей Дурова разом. И задались вопросом, не собирает ли миллиардер собственную армию для каких-нибудь целей. В ход пошли образы миньонов из мультфильма «Гадкий я», клонов из «Звездных войн» и даже зомби.

В сегменте пользователей, подкованных в сфере искусства, по-новому взглянули на фреску Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле. И предположили, что на изображении «дети Дурова делят наследство»:



Тема сперматозоидов Дурова тоже получила развитие. Потому что у каждого, кто сумел выбраться из баклажана, должен быть как минимум отдельный аккаунт в Telegram.

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На биржах криптовалюты оперативно возник новый мемкоин — Durov's Sperm. Пока что он стоит $ 0,00006176, всего за день он вырос в цене на 49 %. В российских реалиях Дурову пришлось бы соответствовать российскому законодательству для блогеров:

Если будет более 10 000, придется, конечно же, зарегистрироваться в РКН https://t.me/bponline/97724

Еще один плодовитый миллиардер (у которого всего лишь дюжина детей от разных женщин), Илон Маск, прокомментировал заявление Дурова в историческом аспекте. Маск намекнул, что основатель Монгольской империи Чингисхан назвал бы основателя Telegram «новичком». Не беремся судить, насколько корректно это сравнение. У великого завоевателя по легенде было не менее 600 детей. Которых он, очевидно, зачал дедовским способом без всяких там банков.



Журналистка Марина Ахмедова рассказала, что еще пять лет назад была в курсе, что Дуров «донорствует своим биологическим материалом».

«В среде репродуктологов об этой слабости Дурова разбрасывать свой материал хорошо знали, — написала Ахмедова в своем телеграм-канале. — Хотел размножить свою ДНК, чтобы вот так оставить свой след в мире. Типа самец, обширное потомство. Есть в этом много от прелести самим собой. Мне лично этого не понять. По мне, иметь ребенка — это воспитать из маленького человека взрослого, вложив в него не свой генетический код, а свои ценности, и защитить его так, чтобы, и когда тебя не будет, защита работала. А отдать биологический материал, иметь кровных детей, которые неизвестно как и с кем будут жить, которых ты не сможешь защитить, мне лично этого не понять».



Петербурженка Ирина Болгар, которая в июле этого года неожиданно заявила, что родила троих детей от Павла Дурова и состояла с ним в отношениях, тоже отреагировала на новость. В запрещенной сети она продолжает настаивать на своем: отношения были, начались в 2012 году, а спустя шесть лет ей пришлось разъехаться со своим партнером, потому что в «ОАЭ отсутствовала возможность легализации детей, рожденных вне брака». Никаких совместных фото с отцом детей Болгар по-прежнему не публикует.



Нашлись и те, кто подошел к снаряду серьезно. И напомнил, как Павел Дуров выглядел в юности. Ведь накачанные кубики пресса и пересаженные волосы цвета воронова крыла по наследству вряд ли передаются:

С точки зрения эволюции Павел Дуров, конечно, взломал систему размножения человека. Теперь высокоранговому самцу, в потомстве от которого заинтересованы многие самки, не обязательно не то что содержать своих детей, но даже вступать в контакт с их будущими матерями. Минимум вложений — максимум генов пристроено. Вся история человечества, которая так или иначе крутится вокруг секса как стремления к биологическому бессмертию, так сказать, кому-то под хвост. А лет через пятьдесят словосочетание «уголок дедушки Дурова» будет иметь принципиально иное значение, нежели сегодня.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кстати, если в мире людей Павел Дуров еще может считать себя гигантом, то в мире животных над ним бы посмеялись. Самец морского конька, например, может выносить и родить (сам!) 1 000 детенышей одновременно.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Но есть и тревожный момент. Мы представили себе лица детей Дурова, когда они увидят его код ДНК в открытом доступе:

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Венера Галеева, «Фонтанка.ру»