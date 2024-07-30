Замдиректора Дворца творчества юных на Невском приговорили за мошенничество с бюджетными миллионами

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор заместителю гендиректора по административно-хозяйственной работе и контролю за строительством городского Дворца творчества юных и гендиректору строительной фирмы. Оба обвинялись в мошенничестве при ремонте театрально-концертного комплекса.



Об итогах дела, которое начали расследовать еще несколько лет назад, 30 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Суд установил, что в 2016–2017 годах Дмитрий Пычин, будучи замдиректора ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», вступил в преступный сговор с гендиректором строительной фирмы ООО «СтройГрад » Василием Бирцевым и неустановленными лицами и разработал с ними план незаконного обогащения.