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    Замдиректора Дворца творчества юных на Невском приговорили за мошенничество с бюджетными миллионами

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    Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор заместителю гендиректора по административно-хозяйственной работе и контролю за строительством городского Дворца творчества юных и гендиректору строительной фирмы. Оба обвинялись в мошенничестве при ремонте театрально-концертного комплекса.

    Об итогах дела, которое начали расследовать еще несколько лет назад, 30 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Суд установил, что в 2016–2017 годах Дмитрий Пычин, будучи замдиректора ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», вступил в преступный сговор с гендиректором строительной фирмы ООО «СтройГрад» Василием Бирцевым и неустановленными лицами и разработал с ними план незаконного обогащения.

    В силу служебного положения Пычин знал о необходимости ремонта концертного зала «Карнавал» Театрально-концертного комплекса ГБНОУ «СПб ГДТЮ» и что правительство Петербурга выделяет на это деньги. Действуя по плану, Бирцев получил на счет своей фирмы почти 215,5 миллиона рублей из городского бюджета, перечисленные в качестве оплаты работ. В эту сумму была включена и заведомо завышенная стоимость использованных материалов и оборудования на 31 миллион рублей. Этой суммой соучастники распорядились по собственному усмотрению.

    В итоге городскому бюджету был причинен ущерб в 31 097 264,94 рубля. В 2020 году, когда оба фигуранта были задержаны, полиция называла сумму в 20 миллионов. Подсудимые вину признали частично.

    Суд признал обоих виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Каждому дали 3 года условно и испытательный срок в 3 года.

    Санкт-Петербургский дворец творчества расположен в одном из старейших зданий Невского проспекта, в Аничковом дворце. В 2017 году на его ремонт было выделено более 125 млн рублей.

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