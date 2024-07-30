Замдиректора Дворца творчества юных на Невском приговорили за мошенничество с бюджетными миллионами

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор заместителю гендиректора по административно-хозяйственной работе и контролю за строительством городского Дворца творчества юных и гендиректору строительной фирмы. Оба обвинялись в мошенничестве при ремонте театрально-концертного комплекса.
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