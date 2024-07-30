Венесуэла отзовет дипломатов из стран, усомнившихся в победе Николаса Мадуро на президентских выборах

Венесуэла заявила о намерении отозвать своих дипломатов из стран, не признавших итоги прошедших в стране президентских выборов и потребовать от этих стран отозвать своих дипломатов. Соответствующие заявления распространило правительство Венесуэлы.
В сообщениях осуждаются «действия, носящие характер вмешательства, со стороны группы правительств правого толка, подчиняющихся Вашингтону» и содержатся требования к правительствам Аргентины, Чили, Перу, Коста-Рики, Панамы, Доминиканы и Уругвая «незамедлительно отозвать своих представителей с венесуэльской территории» (цитата по РИА Новости).
Ранее 9 стран Латинской Америки — Аргентина, Гватемала, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Эквадор — потребовали полного пересмотра результатов президентских выборов в Венесуэле и незамедлительного созыва Организации американских государств (ОАГ) в связи с сомнениями в объявленных результатах.
По итогам выборов Национальный избирательный совет Венесуэлы официально объявил Николаса Мадуро президентом страны на период с 2025-го по 2031 год. Оппозиция Венесуэлы назвала победителем Эдмундо Гонсалеса.