Венесуэла отзовет дипломатов из стран, усомнившихся в победе Николаса Мадуро на президентских выборах

Венесуэла заявила о намерении отозвать своих дипломатов из стран, не признавших итоги прошедших в стране президентских выборов и потребовать от этих стран отозвать своих дипломатов. Соответствующие заявления распространило правительство Венесуэлы.

В сообщениях осуждаются «действия, носящие характер вмешательства, со стороны группы правительств правого толка, подчиняющихся Вашингтону» и содержатся требования к правительствам Аргентины, Чили, Перу, Коста-Рики, Панамы, Доминиканы и Уругвая «незамедлительно отозвать своих представителей с венесуэльской территории» (цитата по РИА Новости).