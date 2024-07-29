Фонтан на улице Комсомола подвергся пенной атаке. На месте нашли следы хулиганов

Фонтан в Калининском районе стал жертвой хулиганов с канистрой моющего средства. В результате выходки работу оборудования 29 июля пришлось прервать для промывки, а густую пену убирать лопатой, сообщили в пресс-службе «Водоканала Санкт-Петербурга».

Пенный объект заметили у дома 1 на улице Комсомола.



«Моющего средства было вылито так много, что фонтан пришлось отключить более чем на 6 часов», — говорится в сообщении.



За это время специалистам предстоит несколько раз промыть систему и проверить оборудование. К шести часам вечера фонтан снова заработает в привычном виде.

