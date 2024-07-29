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    Фонтан на улице Комсомола подвергся пенной атаке. На месте нашли следы хулиганов

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    Фонтан в Калининском районе стал жертвой хулиганов с канистрой моющего средства. В результате выходки работу оборудования 29 июля пришлось прервать для промывки, а густую пену убирать лопатой, сообщили в пресс-службе «Водоканала Санкт-Петербурга».

    Фото: Официальный канал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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    Пенный объект заметили у дома 1 на улице Комсомола.

    «Моющего средства было вылито так много, что фонтан пришлось отключить более чем на 6 часов», — говорится в сообщении.

    За это время специалистам предстоит несколько раз промыть систему и проверить оборудование. К шести часам вечера фонтан снова заработает в привычном виде.

    В пресс-службе также напомнили, что подобные шутки, без которых не обходится ни одно лето в городе, часто становятся причиной больших проблем — после попадания химического средства в систему фонтану может потребоваться ремонт или длительная реконструкция.

    Фото: Официальный канал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

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