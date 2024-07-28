В Курской области продолжают тушить пожар на нефтебазе. Огонь охватил цистерны после атаки дронов в субботу

Пожар на территории нефтебазы в Курском районе Курской области к 22 часам воскресенья еще не был потушен, и борьба с огнем продолжается. Об этом в своем телеграм-канале написал исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.



О ночной атаке беспилотников на нефтебазу он сообщал ранним утром 28 июля: тогда, по его сведениям, загорелись 3 резервуара с топливом, а к тушению пожара были привлечены пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единицы специальной техники. В 8 утра врио отчитался о ликвидации пожара на одном резервуаре.