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    В Курской области продолжают тушить пожар на нефтебазе. Огонь охватил цистерны после атаки дронов в субботу

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    Пожар на территории нефтебазы в Курском районе Курской области к 22 часам воскресенья еще не был потушен, и борьба с огнем продолжается. Об этом в своем телеграм-канале написал исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

    О ночной атаке беспилотников на нефтебазу он сообщал ранним утром 28 июля: тогда, по его сведениям, загорелись 3 резервуара с топливом, а к тушению пожара были привлечены пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единицы специальной техники. В 8 утра врио отчитался о ликвидации пожара на одном резервуаре.

    Однако, более об успехах на почве пожаротушения он не докладывал.

    В вечерней сводке он также сообщил, что «стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня было ликвидировано и обезврежено 19 украинских дронов».

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