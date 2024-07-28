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    Беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области. В результате еще одной атаки пострадала женщина

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    Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе Курской области в ночь на 28 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

    По его сведениям, загорелись 3 резервуара с топливом. К борьбе с огнём были привлечены пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единицы специальной техники. В 8 утра врио отчитался о ликвидации пожара на одном резервуаре.

    Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал, однако спустя полчаса Смирнов написал, что в Судже с беспилотника было сброшено взрывное устройство на частный жилой дом, в результате местная жительница с ранениями была доставлена в районную больницу.

    Из-за падения обломков сбитого БПЛА в посёлке Медвенка Медвенского района также загорелся один из частных домов, но обошлось без пострадавших.

    Минобороны отчиталось об уничтожении ночью двух беспилотников над Курской областью, пяти над Белгородской и еще двух над Нижегородской областью.

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