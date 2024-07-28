Беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области. В результате еще одной атаки пострадала женщина

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе Курской области в ночь на 28 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

По его сведениям, загорелись 3 резервуара с топливом. К борьбе с огнём были привлечены пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единицы специальной техники. В 8 утра врио отчитался о ликвидации пожара на одном резервуаре.

Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал, однако спустя полчаса Смирнов написал, что в Судже с беспилотника было сброшено взрывное устройство на частный жилой дом, в результате местная жительница с ранениями была доставлена в районную больницу.